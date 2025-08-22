Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Erzurum'da korkunç olay! Bedeni tamamen çürümüş ceset bulundu

Erzurum'da ormanlık alanda ürküten bir olay yaşandı. Vücudu tamamen çürümüş bir erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri kimlik tespiti için çalışmalara başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 21:50
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 21:50

'da ormanlık alanda bedeni tamamen çürümüş olan bir erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, eski Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Alaattin Karaca ormanlık alanda koşu yaparken ağaç dibinde bir görünce polisi aradı. Aldığı ihbar üzerine Palandöken ve Aziziye ilçelerini birbirine bağlayan Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı'na yakın alandaki ormanlık alana gelen , bedeni tamamen çürümüş bir erkek cesedi buldu.

Erzurum'da korkunç olay! Bedeni tamamen çürümüş ceset bulundu

POLİS KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Cesedin bulunduğu alanı muhafaza altına alan ve inceleme yapan polis ekipleri, şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Ceset, incelemeler sonrası ambulansla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis, ölen şahsın kimliğini belirlemek için araştırmasını kayıp ve aranan şahıslar üzerinde yoğunlaştırdı. Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Erzurum'da korkunç olay! Bedeni tamamen çürümüş ceset bulundu

Prof. Dr. Alaattin Karaca, ormanlık alanda koşu yaparken ağaç dibinde bir karartı fark ettiğini belirterek, "Hemen telefondan 112'yi aradım. Onlar da olay yerine sağlık ve polis ekiplerini sevk etti. Şahsın bu halde olmasına üzüldüm" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gizli kapının ardından 20 ceset çıktı! Bazıları 15 yıldır oradaydı
ETİKETLER
#polis
#cinayet
#erzurum
#ceset
#Adli Tıp Raporu
#Prof. Dr. Alaattin Karaca
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.