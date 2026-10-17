Erzurum'da mezar kazısında korku dolu anlar: Patlamamış halde bulundu, ekipler alarma geçti

Erzurum'da mezarlıkta yapılan bir işlem sırasında ilginç olay meydana geldi. Mezar kazısı sırasında, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen patlamamış top mermisi bulundu.

EKİPLER GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TESLİM ALDI

Merkez Palandöken ilçesi Maksut Efendi Mahallesi'ndeki Asri Mezarlık'ta bir işçi, kazdığı mezarda top mermisi fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine mezarlığa gelen polis ekipleri, patlamamış top mermisini güvenlik tedbiri altında teslim aldı.

Üzerinde harf ve rakam grubuna rastlanmayan top mermisinin, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı değerlendiriliyor.