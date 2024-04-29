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29 Nisan 2024 01:58 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 02:04

Erzurum'da otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı

Erzurum’un Narman ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erzurum&#039;da otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı

Erzurum'un Narman ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Narman karayolu Kireçli mevkiinde Y.K. yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak devrildi. 

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ağır yaralandı.

Erzurum'da otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı - 1. Resim

Yaralılar 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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