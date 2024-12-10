Esad rejimine malını kaptırmıştı! Canını zor kurtarıp Türkiye'ye geldi: Şimdi ise güle oynaya tekrar ülkesine döndü

Esad rejiminin askerleri, 8 yıl önce İdlib’de yaşayan Enver Şerif’in (47) mermer fabrikasına el koydu. Tüm mal varlığını kaybeden ve hayatını zor kurtararak Türkiye’ye sığınan Şerif, muhaliflerin Esad rejimini devirmesinin ardından memleketine dönmenin mutluluğuyla Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan geçerek yola çıktı.

"TÜRKİYE'YE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM HER ŞEY İÇİN"

Enver Şerif memleketine dönmeden önce yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Şerfi, “8 yıl önce Idlip'ten geldim. Türkiye’de toptancılık yapıyordum. Suriye’de fabrikam vardı. Hırsız Esad’ın askerleri hepsini aldı gitti. Şimdi sıfır hiçbir şeyim kalmadı. Şimdi gidiyoruz ne iş varsa bakacağız. Esad gitti çok güzel oldu. Türkiye’ye çok teşekkür ediyorum her şey için. Hastanede, okulda yardım etti hep. Türkiye kardeş, hepsine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.