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Esad rejimine malını kaptırmıştı! Canını zor kurtarıp Türkiye'ye geldi: Şimdi ise güle oynaya tekrar ülkesine döndü

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Aralık 2024 10:36 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 11:36
Esad rejimine malını kaptırmıştı! Canını zor kurtarıp Türkiye&#039;ye geldi: Şimdi ise güle oynaya tekrar ülkesine döndü

Suriye’den 8 yıl önce Esad rejiminin askerleri tarafından tüm malına el konulan ve Türkiye'ye gelen 47 yaşındaki Enver Şerif, rejimin yıkılmasının ardından ülkesine döndü.

Suriye​’de 15 yıl süren iç savaşın ardından Esad rejiminin devrilmesiyle Tükiye'deki Suriyeli vatandaşlar ülkelerine dönmeye başladı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’na gelen Suriyeliler, vatanlarına geri dönmenin sevincini yaşıyor.

Esad rejiminin askerleri, 8 yıl önce İdlib’de yaşayan Enver Şerif’in (47) mermer fabrikasına el koydu. Tüm mal varlığını kaybeden ve hayatını zor kurtararak Türkiye’ye sığınan Şerif, muhaliflerin Esad rejimini devirmesinin ardından memleketine dönmenin mutluluğuyla Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan geçerek yola çıktı.

Esad rejimine malını kaptırmıştı! Canını zor kurtarıp Türkiye'ye geldi: Şimdi ise güle oynaya tekrar ülkesine döndü - 1. Resim

"TÜRKİYE'YE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM HER ŞEY İÇİN"

Enver Şerif memleketine dönmeden önce yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Şerfi, “8 yıl önce Idlip'ten geldim. Türkiye’de toptancılık yapıyordum. Suriye’de fabrikam vardı. Hırsız Esad’ın askerleri hepsini aldı gitti. Şimdi sıfır hiçbir şeyim kalmadı. Şimdi gidiyoruz ne iş varsa bakacağız. Esad gitti çok güzel oldu. Türkiye’ye çok teşekkür ediyorum her şey için. Hastanede, okulda yardım etti hep. Türkiye kardeş, hepsine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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