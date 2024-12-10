Esad rejimine malını kaptırmıştı! Canını zor kurtarıp Türkiye'ye geldi: Şimdi ise güle oynaya tekrar ülkesine döndü
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Aralık 2024 10:36 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 11:36
Suriye’den 8 yıl önce Esad rejiminin askerleri tarafından tüm malına el konulan ve Türkiye'ye gelen 47 yaşındaki Enver Şerif, rejimin yıkılmasının ardından ülkesine döndü.
Suriye’de 15 yıl süren iç savaşın ardından Esad rejiminin devrilmesiyle Tükiye'deki Suriyeli vatandaşlar ülkelerine dönmeye başladı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’na gelen Suriyeliler, vatanlarına geri dönmenin sevincini yaşıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı