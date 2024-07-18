Esad "Suriye'den çekilirseniz görüşürüz" demişti! MSB'den açıklama geldi: Terör koridorunu engellemek için oradayız

18 Temmuz 2024 12:00 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 12:16

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısında terörle mücadeleye ilişkin son gelişmeler paylaştı.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son bir haftada 72 terörist etkisiz hale getirildi. Yıl başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise bin 427'ye yükseldi. Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist Habur’daki Hudut Karakoluna teslim oldu.

ABD’DEN F-16 TEDARİKİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD’den F-16 ve modernize kitlerinin alımında azaltmaya gidileceğine dair iddialara "Sözleşmeler imzalanmıştır, detayları üzerindeki çalışmalar heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürülmektedir. Bu çok faktörlü ve çok etkenli bir süreçtir. Verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır" yanıtını verdi.

IRAK İLE TERÖRLE MÜCADELE KAPSAMINDA ORTAK HAREKAT MERKEZİ KURULMASI

Bakanlık kaynakları, Irak ile kurulacak Ortak Harekat Merkezi’ne yönelik çalışmalardaki son duruma ilişkin, “Sahada terörle mücadelemiz başarılı şekilde sürmektedir. Iraklı makamlarla ve bölgesel yönetimle olumlu ve koordineli çalışmalar yürütmekteyiz. Ortak Harekat Merkezi’nin kurulmasına ilişkin teknik çalışmalar da problemsiz olarak sürmektedir” dedi.

SURİYE İLE İLİŞKİLERDE SON DURUM

Bakanlık kaynakları, Şam tarafından gelen son açıklamalar sonrası Suriye ile ilişkilerdeki son duruma yönelik sorulara şu cevabı verdi:

"Cumhurbaşkanımız diyalog konusunda bir irade ortaya koymuştur. Türkiye, meşru müdafaa ilkesi kapsamında topraklarına yönelik terör saldırılarını ve tehditlerini bertaraf etmek, hudutlarını korumak ve Suriye kuzeyinde adeta oldubittiye getirilerek bir terör koridorunun kurulmasını engellemek için Suriye’de bulunmaktadır. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğüne en fazla katkı sağlayan ülkedir. Bizim yaptığımız harekatlar, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına büyük katkılar yapmıştır. Suriye’de terörün yok edilmesini ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını, siyasi istikrarın yeniden tesisini ve Suriye halkının huzur ve güven içinde yaşamasını arzu ediyoruz."