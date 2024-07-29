Esenler’de hareketli saatler! Kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Temmuz 2024 01:12 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 01:14
Esenler'de bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölü yada yaralı olmazken ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul'un Esenler ilçesinde saat 22.00 sıralarında silahlı saldırı yaşandı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Menderes Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanede öğlen saatlerinde oyun oynayan bir grup arasında kavga çıktı. Kavga eden grup bir süre sonra dağıldı.
Akşam saatlerinde hırsını alamayan bir grup, kahvehaneye gelerek silahlı saldırı düzenledi. Silahtan çıkan mermiler dükkanın camlarına zarar verirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaçan şüpheli yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı