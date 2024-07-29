Esenler’de hareketli saatler! Kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi

29 Temmuz 2024 01:12 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 01:14

Batman'da düğün günü faciaya döndü! Tır davetlilerin arasına daldı biri bebek çok sayıda ölü var!

Batman'da düğün günü faciaya döndü! Tır davetlilerin arasına daldı biri bebek çok sayıda ölü var!

İstanbul'un Esenler ilçesinde saat 22.00 sıralarında silahlı saldırı yaşandı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Menderes Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanede öğlen saatlerinde oyun oynayan bir grup arasında kavga çıktı. Kavga eden grup bir süre sonra dağıldı.

Akşam saatlerinde hırsını alamayan bir grup, kahvehaneye gelerek silahlı saldırı düzenledi. Silahtan çıkan mermiler dükkanın camlarına zarar verirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaçan şüpheli yakalamak için çalışma başlattı.