Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı!

31 Ekim 2024 12:41 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 13:12

Terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanan İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alındığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Evinde, ofisinde ve makamında yapılan aramaların yer aldığı görüntülerde, Ahmet Özer’in polis eşliğinde emniyete götürülüşü yer alıyor.

CHP​'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Özer, "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan tutuklandı. Tutuklanan Özer'in Esenyurt'taki evinde gözaltına alındığı anlar ve evinde yapılan aramaya ait görüntüler ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesinin ardından tutuklanan Özer’in İstanbul Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındığı anlar ilişkin görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Özer'in evine ve Esenyurt Belediye binasına giriş anları yer alıyor. Özer'in Esenyurt Belediyesindeki makam odasının kapısının çilingir yardımıyla açılması ve polis ekiplerinin aramalarının yer aldığı görüntülerde, Ahmet Özer'in adliyeye sevk edilmesi ve sağlık kontrolü de bulunuyor.