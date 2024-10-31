Esenyurt Belediyesi hakkında flaş karar! Tüm mali hareketler incelenecek

31 Ekim 2024 16:43 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 17:12

İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanmasının ardından flaş bir karar daha alındı. Devam eden soruşturmada belediyenin tüm mali hareketlerinin incelenmesine karar verildi.

İstanbul​ Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan Özer'in evinde, aracında ve belediye binasında arama gerçekleştirildi. Sulh ceza hakimliğinde suçlamaları reddeden Özer, bugüne kadar hakkında hiçbir soruşturma ve kovuşturma olmadığını ifade ederek halkın iradesinin gasbedildiğini ileri sürdü. İçişleri Bakanlığı da tutuklamanın ardından Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği duyuruldu.

SORUŞTURMADA FLAŞ KARAR

Soruşturma devam ederken flaş bir karar alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Esenyurt Belediyesi'nin tüm hesapları incelemeye alındı.

ÖDEMELER MERCEK ALTINDA

Başsavcılık, Ahmet Özer'in görevi devraldığı günden bu yana Esenyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihaleler başta olmak üzere mal, hizmet alımları, alınan ve yapılan ödemeler gibi iş ve işlemleri mercek altına aldı.