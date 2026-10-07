İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere ilişkin iddialar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında bazı ihalelerin belirli firmalarda kalmasının sağlandığı ve işi alan firmalardan belediyeden aldıkları hak edişlerin ortalama yüzde 20'si oranında para talep edildiği iddia edildi. Öte yandan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın evinde yapılan aramada ise 450 bin 854 dolar, 31 bin 815 avro, 2 milyon 580 bin TL, ziynet eşyaları, 2 Rolex saat ve 3 silah ele geçirildiği kaydedildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Esenyurt Belediyesi soruşturmasında şok detaylar: Pastanede 3 milyonluk teslimat, yüzde 20’lik rüşvet ve tape kayıtları Esenyurt Belediyesindeki ihalelere ilişkin yürütülen soruşturmada, firmalardan hak edişlerin yaklaşık yüzde 20'si oranında para talep edildiği iddiaları ve Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş hakkındaki mali ve teknik takip bulguları ortaya çıktı. Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın evinde yapılan aramada 450 bin 854 dolar, 31 bin 815 avro, 2 milyon 580 bin TL, 2 Rolex saat, ziynet eşyaları ve 3 silah ele geçirildi. Soruşturma dosyasında, Topraköz firması sahibinin hak edişlerini alabilmek için 3 milyon TL rüşvet verdiği yönündeki ses kayıtları ile Namık Çebi İnşaat'ın hak edişlerinin ardından yüzde 20'ye yakın nakit para çektiği tespitleri yer aldı. HTS ve baz analizlerinde, şirket hesaplarından nakit çeken şahıslar ile paraların tesliminde aracı olduğu değerlendirilen kişiler ve Yusuf Ulutaş arasında baz birliktelikleri belirlendi. Tape kayıtlarında Eski Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ünal'ın belediyeyle ilgili olarak "Belediyenin anahtarı Yusuf Ulutaş, Can'ın anahtarı da o, para Yusuf'ta dönüyor" dediği öne sürüldü. MASAK raporuna göre Ulutaş'ın para transfer işlem hacmi 2025'te 231 milyon 26 bin TL'ye yükselirken, kız kardeşi Tuba Ulutaş Şenyürek'in hesabına toplam 323 milyon 43 bin TL yatırdığı tespit edildi.

3 MİLYON TL’LİK RÜŞVETTEN SONRA HAKEDİŞ ÖDEMESİ YAPILDI

Soruşturma kapsamında 3 gizli tanığın ifadesine başvurulduğu, tanıkların benzer yönde beyanda bulunduğu ve iddialarını desteklediğini belirttikleri ses kayıtlarını dosyaya sundukları öğrenildi. Dosyaya giren ses kayıtlarından birinde, Topraköz isimli firmanın sahibi Erhan Toprak'ın hak edişlerini alabilmek amacıyla ASM İnşaat yetkilisi Salih Yılmaz'ın yeğenine Esenyurt Seyrantepe'deki bir pastanede 3 milyon TL verdiğine ilişkin anlatımların yer aldığı belirtildi. Söz konusu para tesliminin ardından şirketin hak edişlerinin ödendiği belirtildi. Başka bir ses kaydında ise Erhan Toprak'ın, ASM firması sahibi Salih Yılmaz aracılığıyla Yusuf Ulutaş'a para verdiğine yönelik ifadelerin bulunduğu aktarıldı.

HAK EDİŞ TUTARININ YAKLAŞIK YÜZDE 20'Sİ KADAR NAKİT ÇEKİLDİ

Soruşturma dosyasındaki mali ve teknik incelemelerde Namık Çebi İnşaat şirketine ilişkin tespitlere de yer verildi. Tespite göre belediye tarafından şirkete hak ediş ödemesi yapıldıktan aynı gün veya bir gün içerisinde, hak ediş tutarının yaklaşık yüzde 20'sine karşılık gelen miktarlarda nakit para çekildiği belirlendi. Dosyadaki örneklere göre 10 milyon TL'lik hak ediş ödemesinin ardından yaklaşık 2 milyon 100 bin TL, 5 milyon TL'lik ödeme sonrasında ise yaklaşık 1 milyon 125 bin TL nakit çekildiği tespit edildi. Yaklaşık 15 ayrı hak ediş ödemesinde benzer işlemlerin tekrarlandığı kaydedildi.

HTS KAYITLARI HAREKETLERİ DOĞRULADI

Teknik takip kapsamında yapılan HTS ve baz analizlerinde, şirket hesaplarından nakit para çeken Namık Çebi ile şirket çalışanları Doğancan Güzel, Cemalettin Çağlayan ve Harun Berber'in, para çekimlerinin kısa süre sonrasında Yusuf Ulutaş'ın rüşvet paralarının tesliminde aracı olarak kullandığı değerlendirilen İbrahim Doğancıoğlu ve Anıl Alioğlu ile aynı bölgelerde baz verdiği tespit edildi. Dosyada, İbrahim Doğancıoğlu ve Anıl Alioğlu'nun da aynı gün veya birkaç gün içerisinde Yusuf Ulutaş ile baz birlikteliğinin bulunduğu belirtildi. Bu tespitlerin, hak ediş ödemesi, nakit çekim ve şüpheliler arasındaki baz eşleşmelerine ilişkin incelemelerde değerlendirildiği öğrenildi.

“BELEDİYENİN ANAHTARI YUSUF ULUTAŞ”

Gerçekleşen teknik takip sonucu 7 ayrı tape kaydının soruşturma dosyasına girdiği belirtildi. Namık Çebi ile Erkan Çebi arasındaki bir görüşmede, Bağcılar'daki bir otopark ihalesinin gündeme geldiği, Erkan Çebi'nin "ekibin sağlam olduğunu" söylediği ve ihaleye girip girmeyeceğini sorduğu aktarıldı. Namık Çebi'nin ise Esenyurt'ta bir daha belediye işine girmek istemediğini ve burada kendisini kaptırdığını söylediği kaydedildi. Eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ünal ile Turgay Erence arasındaki görüşmede ise belediyenin asfalt ihalesini alan firmanın işi sahada gerektiği şekilde yapmadığı gerekçesiyle geçici kabulünün yapılmadığının konuşulduğu belirtildi. Görüşmede, söz konusu firma ile Yusuf Ulutaş arasındaki ilişkiye yönelik "Firmanın Yusuf Ulutaş'ı beslediği" ifadesinin kullanıldığı aktarıldı. Bir başka görüşmede ise Bekir Çelik'in Esenyurt'ta bir işi bulunduğunu belirterek belediyede "anahtarın kim olduğunu" sorması üzerine Ümit Ünal'ın, "Belediyenin anahtarı Yusuf Ulutaş, Can'ın anahtarı da o, para Yusuf'ta dönüyor" dediği öne sürüldü.

231 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ MASAK RAPORUNDA

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda Yusuf Ulutaş'ın hesaplarındaki para hareketlerinin de incelendiği öğrenildi. Rapora göre Ulutaş'ın para transfer işlem hacmi 2017'de 601 bin TL, 2018'de yaklaşık 1 milyon TL, 2019-2021 yıllarında ise yıllık ortalama 400 bin TL seviyesinde gerçekleşti. Para hareketlerinin 2022'de yaklaşık 10 milyon TL, 2023'te 8,5 milyon TL ve 2024'te 10,6 milyon TL olduğu, 2025'te ise 231 milyon 26 bin TL'ye yükseldiği belirtildi. MASAK incelemesinde Ulutaş'ın en yüksek hacimli para ilişkisinin kız kardeşi Tuba Ulutaş Şenyürek ile olduğu tespit edildi. Rapora göre Yusuf Ulutaş tarafından Tuba Ulutaş Şenyürek'in hesabına nakit veya nakit transfer yoluyla toplam 323 milyon 43 bin TL yatırıldı. Tuba Ulutaş Şenyürek'in ise 2024-2026 yılları arasında toplam 396 milyon 599 bin TL nakit çektiği, bunun 395 milyon 784 bin TL'sinin 2025 yılında çekildiği belirlendi.

HAK EDİŞLER İLE PARA TRANSFERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ DEĞERLENDİRİLDİ

MASAK raporunda, Yusuf Ulutaş'ın rüşvet talep ettiği öne sürülen şirketlere yapılan hak ediş ödemelerinin toplamının 248 milyon 56 bin 808 TL olduğu belirtildi. Ulutaş'ın Tuba Ulutaş Şenyürek'e gerçekleştirdiği transferlerin toplamının ise 212 milyon 155 bin 533 TL olduğu tespit edildi. Raporda, rüşvet iddialarına konu hak ediş tutarları ile Tuba Ulutaş Şenyürek'in hesabına aktarılan paralar arasındaki ilişkinin de değerlendirildiği öğrenildi.

ULUTAŞ'IN EVİNDEN ALTIN, DÖVİZ VE ROLEX ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Yusuf Ulutaş'ın 7 Ekim tarihinde evinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada 450 bin 854 dolar, 31 bin 815 avro, 2 milyon 580 bin TL nakit para, 35 bilezik, 36 kolye, 42 küpe, 17 yüzük, 9 bileklik, 4 saat ve 2 Rolex marka saat ile çeşitli altın ve ziynet eşyalarının ele geçirildiği kaydedildi.

Soruşturmanın gizli tanık beyanları, ses kayıtları, teknik takip tutanakları, HTS ve baz analizleri ile MASAK tarafından hazırlanan mali incelemeler üzerinden sürdürüldüğü bildirildi.