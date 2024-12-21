Esenyurt Belediyesi’nden araç kiralama ve SMS iddialarına belgeli yalanlama!

21 Aralık 2024 23:07 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 23:12

Esenyurt Belediyesi'nin araç kiralama ve SMS hizmeti alımlarına ilişkin çıkan iddialara Esenyurt Belediyesi'nden cevap geldi. Haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada önceki yönetimin kiraladığı 249 araç, mali kaynaklarının daha verimli kullanılması adına 220'ye düşüldüğü belirtildi.

Esenyurt Belediyesi, bir önceki dönemdeki araç kiralama hizmetlerine ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı. Açıklamada, önceki dönemde çeşitli birimlerde kullanılmak üzere toplam 249 araç kiralandığı belirtilirken, mevcut yönetimin bu sayıyı 220’ye düşürdüğü ifade edildi. Ayrıca, önceki dönem Belediye Başkanı için kiralanan lüks aracın ve ESPAŞ üzerinden kiralanan 10 aracın iade edildiği vurgulandı.

Belediye açıklamasında, önceki yönetim döneminde 2024 yılı için toplam 220 milyon adet SMS alımı yapıldığı, ancak mevcut yönetimin bu sayıyı 125 milyon adete indirerek ciddi tasarruf sağladığı belirtildi.

Belediye'nin resmi kaynaklarından yapılan açıklama şu şekilde:

Son günlerde bazı haber sitelerinde belediyemizin araç kiralama ve SMS hizmeti alımlarına ilişkin asılsız ve yanıltıcı haberler yer almıştır. Kamuoyunda yanlış algılar oluşturmaya yönelik bu haberler nedeniyle, gerçeği tüm açıklığıyla paylaşma gereği doğmuştur.

ARAÇ KİRALAMA İDDİALARINA CEVAP...

"Paylaşılan ihale belgelerinde de görüleceği üzere, bir önceki dönem belediye yönetimi tarafından çeşitli birimlerde kullanılmak üzere toplam 249 araç kiralanmıştır. Mevcut yönetimimiz, tasarruf politikaları doğrultusunda bu sayıyı 220 araca düşürerek maliyetleri ciddi oranda azaltmıştır. Ayrıca, önceki yönetim döneminde Belediye Başkanı için kiralanan lüks araç ve Belediye şirketimiz (ESPAŞ) üzerinden kiralanan 10 adet araç, tarafımızca iade edilmiştir. Bu adımlar, belediyemizin mali kaynaklarının daha verimli kullanılmasına yönelik kararlı duruşumuzun göstergesidir.

SMS ALIMLARI DA DÜŞÜRÜLDÜ!

Önceki yönetim döneminde, 2024 yılı için toplam 220 milyon adet SMS alımı gerçekleştirilmiştir. Mevcut yönetimimiz, yapılan değerlendirmeler sonucunda bu sayıyı 125 milyon adete düşürerek önemli bir tasarruf sağlamıştır. Bu, belediyemizin yalnızca ihtiyaç odaklı bir yaklaşımı benimseyerek, gereksiz harcamaların önüne geçme konusundaki kararlılığını ortaya koymaktadır.

Esenyurt Belediyesi olarak, kaynaklarımızı etkin, verimli ve halkımızın yararına kullanmaya devam edeceğimizi; şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışını kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, tüm ihale süreçleri ve tasarruf adımlarımız belgelerle sabit olup, her türlü denetime açık durumdadır. Halkımıza olan sorumluluğumuz gereği, tüm kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmayı sürdüreceğiz."