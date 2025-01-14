Esenyurt Belediyesi'nden ihale iddialarına yalanlama geldi

14 Ocak 2025 12:14 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 12:20

Esenyurt Belediyesi, 1.1 milyarlık ihaleye terör iltisaklı olduğu gerekçesiyle görevden alınan Ahmet Özer yerine getirilen kayyumun onay verdiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Söz konusu iddialar yalanlanırken, ihaleye Özer döneminde onay verildiği belirtildi.

Bazı basın yayın organlarında "Esenyurt Belediyesi'nde 1.1 milyar TL'lik ihale​ sürecinin bitmeden önce Esenyurt​'a kayyum atandığını ve ihalenin kayyum yönetimi tarafından denetlenerek onay verildiği" iddiaları üzerine yetkililerden açıklama geldi.

Esenyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamada iddialar yalanlanarak şu ifadelere yer verildi:

"05.09.2024 tarihinde yapılan Esenyurt Belediyesi Sokak Temizliği İçin Araç Kiralanması İhalesine dair bazı basın yayın organlarındaki yanlış bilgi aktarımı sebebiyle doğru bilgilerin kamuoyu ile paylaşımı ihtiyacı hasıl olmuştur.

SÖZLEŞME ÖZER DÖNEMİNDE İMZALANMIŞ

Bahse konu ihale, 05.09.2024 tarihinde yapılmış olup, Esenyurt Belediyesi’ne Başkan Vekili görevlendirilmesi öncesinde, Ahmet Özer döneminde 13.09.2024 tarihinde onaylanmış ve ihale kararı ilgiliye tebliğ edilmiştir. Akabinde, yine Başkan Vekili görevlendirilmesi öncesinde, Ahmet Özer’in görevde olduğu dönemde 24.10.2024 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır.

30.10.2024 tarihinde görevlendirilen Belediye Başkan Vekilinden önceki bir tarihte onaylanan ve sözleşmeye bağlanan ihalenin, hazırlık aşaması gibi süreçlerinin tüm yönleriyle incelenmesi, yargı makamlarınca adli soruşturma teknikleri gerektirmektedir.

Yargıya intikal eden ve devam eden yargısal süreç hakkında, kamuoyunu bilinçli bir şekilde yanlış yönlendirme çabalarına karşı kurumumuzca doğru bilgilendirme yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."