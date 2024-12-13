Ahmet Özer soruşturması yeni gelişme! 12 kişi daha gözaltına alındı

13 Aralık 2024 10:47 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 10:53

Son dakika haberi: Yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada 12 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Son dakika | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e çok sert Ahmet Özer cevabı: 'Adam gibi izin isteyin'

Son dakika | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e çok sert Ahmet Özer cevabı: 'Adam gibi izin isteyin'

Terör örgütü PKK​ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 30 Ekim’de tutuklandıktan sonra yerine kayyım atanan Esenyurt​ Belediye Başkanı Ahmet Özer'den sonra başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul​ Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin çalışmalarda, örgütün TDÖ yapılanması mensubu olduğu belirlenen ve Ahmet Özer ile süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde irtibatı olduğu anlaşılan 12 şüpheli belirlendi.

EL KALDIRMADILAR...

Şüphelilerden 6'sının, örgütün HDK yapılanması delegesi olduğu belirlenen soruşturmada, 4 Temmuz 2022'de Mersin Akdeniz Belediyesi meclis toplantısında dönemin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın "PKK/YPG/PYD terör örgütü diyenler el kaldırsın" ifadesinin ardından el kaldırmayan kişiler olduğu tespit edildi.