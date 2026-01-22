Menü Kapat
Gündem
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Esenyurt göç rekoru kırdı! Nüfusu 60 ilden daha büyük

İstanbul'un en kalabalık ilçesi olan Esenyurt, uzun yıllardı büyük bir göç dalgasının etkisi altında. İlçenin nüfusu 1 milyonu aşarken Türkiye'deki 60 ili de nüfus olarak geride bıraktı.

Esenyurt göç rekoru kırdı! Nüfusu 60 ilden daha büyük
Türkiye İstatistik Kurumu'ndan 2025 yılına ait verileri gelmeye devam ediyor. Son olarak konut satışlarına ilişkin istatistikleri paylaşan TÜİK'in verilerine göre; 2025 yılında konut satışlarının en yüksek olduğu iller sırasıyla 280 bin 262 ile İstanbul, 152 bin 534 ile Ankara ve 96 bin 998 ile İzmir oldu. En düşük satış rakamları ise 727 ile Ardahan, bin 251 ile Bayburt ve bin 559 ile Hakkari’de kaydedildi.

Esenyurt göç rekoru kırdı! Nüfusu 60 ilden daha büyük

İSTANBUL’UN EN KALABALIK İLÇESİ

İstanbul’da en fazla konut satışı yapılan ilçe olarak Esenyurt öne çıktı. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da satılan her 8 konuttan biri Esenyurt’ta yer aldı. İlçede toplam 34 bin 315 konut satılırken, Pendik 12 bin 861 ve Başakşehir 12 bin 854 satışla sıralamada yer aldı.

Esenyurt göç rekoru kırdı! Nüfusu 60 ilden daha büyük

SÜREKLİ GÖÇ ALIYOR

Esenyurt, uzun yıllardır yoğun göç almaya devam ediyor. Nüfusunun 1 milyonu aştığı tahmin ediliyor. 2008 yılında ilçe statüsü kazanan Esenyurt, günümüzde Türkiye’deki 60 ilden daha kalabalık bir nüfusa sahip.

Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike! Uzmanlar uyardı: Nüfus artışı sağlanmazsa ekonomik sistemler çökecek
Bir garip seçim vaadi! Devlet çöpçatanlık sistemi kuracak
#Gündem
