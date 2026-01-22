Esenyurt göç rekoru kırdı! Nüfusu 60 ilden daha büyük

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan 2025 yılına ait verileri gelmeye devam ediyor. Son olarak konut satışlarına ilişkin istatistikleri paylaşan TÜİK'in verilerine göre; 2025 yılında konut satışlarının en yüksek olduğu iller sırasıyla 280 bin 262 ile İstanbul, 152 bin 534 ile Ankara ve 96 bin 998 ile İzmir oldu. En düşük satış rakamları ise 727 ile Ardahan, bin 251 ile Bayburt ve bin 559 ile Hakkari’de kaydedildi.

İSTANBUL’UN EN KALABALIK İLÇESİ

İstanbul’da en fazla konut satışı yapılan ilçe olarak Esenyurt öne çıktı. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da satılan her 8 konuttan biri Esenyurt’ta yer aldı. İlçede toplam 34 bin 315 konut satılırken, Pendik 12 bin 861 ve Başakşehir 12 bin 854 satışla sıralamada yer aldı.

SÜREKLİ GÖÇ ALIYOR

Esenyurt, uzun yıllardır yoğun göç almaya devam ediyor. Nüfusunun 1 milyonu aştığı tahmin ediliyor. 2008 yılında ilçe statüsü kazanan Esenyurt, günümüzde Türkiye’deki 60 ilden daha kalabalık bir nüfusa sahip.