Bir garip seçim vaadi! Devlet çöpçatanlık sistemi kuracak

Tayland’da muhalefet partisi olan Yeni Alternatif Parti, seçim vaadi olarak ilginç bir yönteme başvurdu. Nüfus krizine çözüm üretmek isteyen parti, devlet destekli bir çöpçatanlık sistemi kurmayı vaat etti.

Partinin başbakan adayı Mongkolkit Suksintharanon, hafta sonu sosyal medyada paylaştığı açıklamada, iktidara gelmeleri halinde uygun bir partner bulmakta zorlanan vatandaşlara devlet eliyle eş bulma desteği verileceğini söyledi.

Mongkolkit, ilişkinin başarısız olması durumunda yeni bir eşleştirmenin de yapılabileceğini ifade etti.

KAMUOYUNUN DİKKATİNİ ÇEKMEK İSTİYORLAR

Mongkolkit, bu uygulamanın Tayland’daki doğum sayısını iki katına ulaştırabileceğini öne sürdü.

Sıra dışı olarak nitelendirilen bu öneri, küçük bir partinin kamuoyunun dikkatini çekme çabası olarak görülse de, Tayland’ın giderek yaşlanan nüfusu nedeniyle karşı karşıya kaldığı ciddi sorunları da gözler önüne seriyor.

Ülkede doğurganlık oranı dünyanın en düşük seviyeleri arasında yer alıyor. Nüfusun yüzde 20’sinden fazlası 60 yaşın üzerinde.