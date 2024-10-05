Esenyurt'ta akılalmaz kavga! Televizyonlarla birbirlerine saldırdılar!

05 Ekim 2024 12:45 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 12:46

Esenyurt’ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga eden kişiler bir anda elektronik eşya dükkanından aldıkları televizyonları birbirilerine fırlatmaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'ta iki grup arasında başlayan kavgada akılalmaz anlar yaşandı. Bir elektronik eşya dükkanın önünde meydana gelen kavgada iki grup bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirilerine tekme ve yumruklarla vururken bir anda televizyonlarla saldırmaya başladı.

TELEVİZYONLARI BİRBİRLERİNE FIRLATTILAR

Kavga sırasında bir kişi dükkandan aldığı televizyonu karşısındaki adamın kafasına vurdı. O ilginç anlar da çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedi. Vatandaşların müdahalesinin ardından taraflar güçlükler ayrılarak olay yerinden dağıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.