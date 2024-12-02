Esenyurt'ta bir rezalet daha! 14 yaşındaki çocuğa taciz olayı mahalleyi ayağa kaldırdı! Polisin elinden alıp tekme tokat dövdüler

02 Aralık 2024 11:57 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 12:00

İstanbul Esenyurt’ta 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz eden şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Polis aracına götürülürken komşuları ve mahalleli tarafından yakalanan adam, tekme tokat dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul​ Esenyurt​'ta gece saatlerinde istismar ihbarı nedeniyle bir eve operasyon düzenleyen polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlenmiş, şüpheli M.Ö.’nün önce adreste tuttuğu 14 yaşındaki İ.S.Y. isimli çocuğu kafasından vurduğu ardından da aynı silahla kendi kafasına ateş etmişti. Tüm Türkiye'yi dehşete düşüren olay sonrası Esenyurt'ta skandal bir olay daha yaşandı.

14 YAŞINSAKİ KIZ ÇOCUĞUNU TACİZ ETTİ

Esenyurt'un Yunusemre Mahallesinde meydana gelen olaysa; bir şahıs 14 yaşında ki kız çocuğunu taciz etti. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli şahsı gözaltına alarak karakola götürmeye çalıştı.

POLİSİN ELİNDEN ALIP TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Mahalle sakinleri ve şahsın komşuları, bir anda şüpheliye polisin elinden alarak tekme tokat dövmeye başladı. Dakikalarca darp edilen şahsı polis ekipleri güçlükle mahallelinin elinden aldı.

O ANLAR KAMERADA

Linç edilmekten polis tarafından kurtarılan adam gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olay çevredeki vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.