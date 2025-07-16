Esenyurt'ta çorap fabrikasında yangın! Havadan böyle görüntülendi

İstanbul
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde çorap fabrikasında çıkan yangın sonrası itfaiye ekipleri harekete geçti. Yangın 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınırken yanan fabrika havadan görüntülendi.
Esenyurt'ta Osmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin, yangına müdahalesini olay yerinde sürdürdü.
Fabrika içerisinde bulunan işçiler tahliye edilerek boşaltıldı. 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, ara ara patlamalar yaşanmaya devam ediyor. Alev alev yanan fabrika havadan görüntülendi.