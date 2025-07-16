Esenyurt'ta çorap fabrikasında yangın! Havadan böyle görüntülendi

Esenyurt'ta Osmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin, yangına müdahalesini olay yerinde sürdürdü.

Fabrika içerisinde bulunan işçiler tahliye edilerek boşaltıldı. 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, ara ara patlamalar yaşanmaya devam ediyor. Alev alev yanan fabrika havadan görüntülendi.