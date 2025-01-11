Esenyurt'ta dehşet dolu anlar! Lüks araç çapraz ateşe tutuldu
Esenyurt’ta meydana gelen olayda korku dolu anlar yaşandı. İki otomobil tarafından sıkıştırılan lüks araç çapraz ateşe tutuldu. Seyir halindeki aracın şoförü kontrolü kaybederek park halindeki üç otomobile çarptı. Olayda yaralanan olmazken, saldırganlar kayıplara karıştı.
Dehşete düşüren olay İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, plakası alınamayan iki araç tarafından sıkıştırılarak çapraz ateşe tutuldu.
PARK HALİNDEKİ 3 ARACA ÇARPTI
Gerçekleşen saldırıda aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki üç araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulunurken, çevredeki bazı araçlarda kurşun izleri tespit edildi.
Saldırıdan yara almadan kurtulan sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaçan saldırganların yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.