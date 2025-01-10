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GÜNDEM

Hastanede tüyler ürperten görüntü! Önce tartıştığı kadını sonra kendini vurdu

GÜNDEM

Araba motoruna sıkışan kedi üç bacağıyla hayata tutundu: Şimdi sosyal medyanın fenomeni

GÜNDEM

Kediye tekme atan saldırgan kamerada! Şahıs, Hayvan Durum İzleme aracıyla emniyete getirildi

GÜNDEM

Yüzme bilmeyen vatandaş denize düştü! Güldüren diyalog viral oldu: 'Allah beni boğmuyor'

GÜNDEM

Obezite ameliyatı sonrası ballı-kaymaklı kahvaltı

POLİTİKA

Bakan Fidan'dan Suriye'ye sınır ötesi operasyon mesajı: Terör tehdidiyle yaşayamayız

TEKNOLOJİ

Selçuk Bayraktar duyurdu: Bayraktar KALKAN DİHA önemli bir testi daha tamamladı

DÜNYA

Havalimanında güldüren kaza! Yaşlı kadın yürüme bandıra girdi, çalışanlar şoke oldu

GÜNDEM

Poligonda korkunç olay! İntihara kalkıştı, kurtarmaya çalışanı da vurdu

DÜNYA

İlahi adalet! Kundakçı restoran yerine kendini böyle yaktı

GÜNDEM

Öğretmenlerin akülü sandalye hediyesi, 11 yaşındaki Eylül'ü sınıfına kavuşturdu

GÜNDEM

Boğazına sakız kaçan çocuğu heimlich manevrası ile kurtardı

DÜNYA

Almanya'da eski bakana tıraş köpüklü saldırı

DÜNYA

ABD yangınlarda sınıfta kaldı: Hortumla, poşetle, çantayla alevlere müdahale

GÜNDEM

Motosiklette hem kendini hem arkadaşını vurdu

GÜNDEM

Alkollü sürücü denetimden kaçamayınca isyan etti! 'Millet banka soyuyor biz günah mı işledik'