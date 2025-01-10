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Hastanede tüyler ürperten görüntü! Önce tartıştığı kadını sonra kendini vurdu
10-01-2025 16:41
| Güncelleme: 10-01-2025 16:44
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Mustafa Akbuğ isimli şahıs, aralarında ilişki bulunduğu iddia edilen Derya Kozak'ı hastanedeki koridorunda silahla vurdu. Akbuğa daha sonra aynı silahla kendini vurdu. Olay sonrası Kozak ve Akbuğa hayatını kaybetti. Olay sonrası ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtları ise görenleri dehşete düşürdü.