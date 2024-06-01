Esenyurt’ta indirim kavgası! Kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi

01 Haziran 2024 09:50 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 10:06

Havuzlardaki büyük tehlike! Tatil keyfi zehir oldu: Küçük kız ilk kez havuza girdi günlerce yoğun bakımda yattı

Havuzlardaki büyük tehlike! Tatil keyfi zehir oldu: Küçük kız ilk kez havuza girdi günlerce yoğun bakımda yattı

Esenyurt’taki zincir kişisel bakım mağazasında meydana gelen olayda, mağazanın birçok üründe indirim yapılacağını öğrenen vatandaşlar mağazanın şubelerine akın etti. İndirimli ürünleri almak için adeta yarışan kadınlar ürünlerden biri için tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyürken iki taraf da birbirine girdi.

OLAY ANI KAMERADA

Birbirlerinin saçlarını tutup yere düşüren kadınları, çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. Öte yandan, aynı mağazanın Esenyurt’taki başka bir şubesinde ise kadınlar, sıra tartışması sebebiyle mağazanın içinde kavga etmeye başladı. Yaşanan o kavga anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.