Esenyurt’ta indirim kavgası! Kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Haziran 2024 09:50 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 10:06
İstanbul Esenyurt’ta zincir kişisel bakım mağazasının yaptığı indirimde kadınlar birbirine girdi. Saç saça baş başa indirim kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenyurt’taki zincir kişisel bakım mağazasında meydana gelen olayda, mağazanın birçok üründe indirim yapılacağını öğrenen vatandaşlar mağazanın şubelerine akın etti. İndirimli ürünleri almak için adeta yarışan kadınlar ürünlerden biri için tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyürken iki taraf da birbirine girdi.
OLAY ANI KAMERADA
Birbirlerinin saçlarını tutup yere düşüren kadınları, çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. Öte yandan, aynı mağazanın Esenyurt’taki başka bir şubesinde ise kadınlar, sıra tartışması sebebiyle mağazanın içinde kavga etmeye başladı. Yaşanan o kavga anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı