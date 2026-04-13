Esenyurt'ta kanlı hesaplaşma! 'Kız meselesi' yüzünden vuruldu, kız arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde Fatih Mahallesi'nde ‘’kız meselesi’’ nedeniyle bir olay yaşandı. Olayda 22 yaşındaki Y.E.S. isimli bir genç kız arkadaş sebebiyle biriyle tartıştı.

Olayın ardından gencin yaşadığı sokağa gelen şahıs, silahını çekerek kurşun yağdırdı. 3 el ateş ettiği öğrenilen şahıs olay yerinden kaçarken, Y.E.S. yaşadığı apartmanın önüne kadar kaçarak yere yığıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar ve aile bireyleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KIZ ARKADAŞINA ATTIĞI MESAJ

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesi bulunmazken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Yaşanan olayın ardından hastanede tedavi altına alınan Y.E.S. ise kız arkadaşına mesaj attı. Mesajın içeriğinde "Bir kurşun bana bir şey yapmaz" dediği öğrenildi.

MAHALLE SAKİNİ OLAYI ANLATTI

Yaşanan olay hakkında konuşan mahalle sakini Abidin Köroğlu, "Bir ses duyduk, baktığımızda komşumuzu vurmuşlar. 22 yaşlarında genç bir çocuktu, bacağından vurulmuştu. Polis ve sağlık ekiplerine haber verdik. Vuranlar olaydan sonra kaçtılar, yaralı da hastaneye kaldırıldı. Olayı tam olarak bilmiyoruz ama kız mevzusu olduğunu söylediler" dedi.