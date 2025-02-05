Esenyurt'ta markete silahlı saldırı! O detay dikkat çekti

05 Şubat 2025 08:25 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 08:31

İstanbul Esenyurt'ta bir markete silahlı saldırı düzenlendi. Motosikletli 2 şahsın açtığı ateşte market sahibi yaralanırken aynı markete geçtiğimiz günlerde de saldırı düzenlendiği öğrenildi.

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İstanbul Esenyurt Örnek Mahallesi 1365. Sokak'ta yer alan bir markette yaşanan olayda, market önüne yaklaşan bir motosiklet üzerindeki kimliği belirsiz iki şahıstan birisi motosiklette beklediği esnada, diğer şahıs motosikletten inerek markete ateş açtı. Ardından 2 şahıs motosiklet ile olay yerinden hızla uzaklaştı.

MARKET SAHİBİ YARALANDI

Saldırıda kurşunların isabet ettiği kimliği öğrenilemeyen market sahibi yaralandı. Saldırı sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri alırken sağlık ekipleri de yaralanan market sahibine müdahalede bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği markette incelemede bulundu. Saldırı sonrası olay yerinde yaşananlar vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.

DAHA ÖNCE DE SALDIRI DÜZENLENMİŞ

Aynı markete daha önce de kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla saldırıda bulunulmuş ve olayda markete alışveriş yapmak için giren bir müşteri yaralanmıştı. Polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması ve yaşanan saldırı ile ilgili inceleme başlattı.