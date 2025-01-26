Alacak verecek kavgasında kan aktı! Husumetlisini böyle bıçakladı
İstanbul Esenyurt’ta bir şüpheli, aralarında alacak verecek meselesi bulunan şahısla yolda karşılaşınca olanlar oldu. Şüpheli, sokak ortasında husumetlisini defalarca bıçakladı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbulEsenyurt'ta dehşete düşüren bir olay yaşandı. 45 yaşındaki Mustafa Karayel, yolda yürüdüğü sırada arkadan yaklaşan saldırganların hedefi oldu. Karayel, saldırganlar tarafından önce darp edildi ardından defalarca bıçaklandı.
Saldırganlar olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirirken, ağır yaralanan Karayel ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Hastanede tedavi altına alınan Karayel’in saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı.