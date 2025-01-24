Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasına Farah Zeynep Abdullah'tan tepki

24 Ocak 2025 11:19 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 11:19

Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Hande Erçel gibi birçok ismin menajerliğini yapan Ayşe Barım, Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçundan bugün gözaltına alındı. Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasına sosyal medya üzerinden tepki göstererek "Saçmalık" dedi.

Dizi ve film sektöründe tekelleşme iddiaları sonrası yapılan paylaşımların ardından menajer Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatılmıştı. Serenay Sarıkaya​ tanık olarak ifade verirken, Deniz Işın ve Nedim Saban da paylaşımları sebebiyle ifade verdi. ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında gezi parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle resen soruşturma​ açıldı. Ayşe Barım gözaltına alınırken, Farah Zeynep Abdullah​ olaya tepki gösterdi.

AYŞE BARIM GÖZALTINA ALINDI, FARAH ZEYNEP TEPKİ GÖSTERDİ

Tekelleşme iddialarının ortaya çıkmasının ardından ilk paylaşım Farah Zeynep Abdullah'tan gelmiş ve Farah Zeynep Abdullah, söz konusu iddiayı; "Haydi bakalım, kolay gelsin" ifadeleriyle alıntılayarak, sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Birçok ünlü ismin paylaşımlarının ardından Ayşe Barım hakkında yurt dışı yasağı çıkarılmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bugün ise Barım, Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçundan gözaltına alındı. Ayşe Barım'ın ev ve işyerinde arama yapılırken, olay hakkında ilk paylaşım yapan isim Farah Zeynep Abdullah oldu.

Farah Zeynep Abdullah, Ayşe Barım'ın gözaltına alındığı haberine tepki gösterdi. Tekelleşme iddialarıyla ilgili yaptığı paylaşımlar çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah, Ayşe Barım'ın gözaltına alındığı haberini, "Bu öyle böyle değil, inanılmaz bir saçmalık!” notuyla paylaştı.

Farah Zeynep Abdullah daha sonra ise, bir takipçisinin "Sizin için hep böyle şeyler saçma zaten" yorumuna da sinirlendi ve "Beyni olanlar için evet" cevabını verdi.