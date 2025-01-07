Eşi tarafından araçta vahşice öldürülmüştü! Korkunç cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: '1 yıldır eşinden tehditler alıyordu'

07 Ocak 2025 08:39 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 08:40

İstanbul Eyüpsultan’da bir kadın eşi tarafından korkunç bir şekilde katledildi. Ayşe Çelik isimli kadın tartıştığı eşi tarafından araçta silahla vurularak öldürüldü. Cesedi araç bagajında ormana götürüldüğü sırada ihbar üzerine katil eş yakayı ele verdi. Korkunç olayın ardından talihsiz kadının arkadaşı çarpıcı açıklamalar yaptı. Arkadaşı "Ayşe bir sene, hatta daha fazla zamandır kocasından sürekli tehditler alıyordu" dedi. İşte detaylar...

Korkunç olay Sultangazi’de meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki Engin Çelik ile Ayşe Çelik arasında tartışma çıktı ve büyüyen tartışma sonucu öfkeli adam eşini araçta silahla vurarak korkunç bir şekilde öldürdü. Ardından Engin Çelik, cesedi otomobilinin bagajına koyarak ormana götürmeye çalıştığı sırada ihbar üzerine yakalandı. İlk ifadesinin ardından İstanbul​ Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüphelinin sorgusu sürerken, Ayşe Çelik’in cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

"BİR SENEDEN FAZLA ZAMANDIR KOCASINDAN SÜREKLİ TEHDİTLER ALIYORDU"

Ayşe Çelik’in eşinden bir yıldan fazla süredir tehditler aldığını söyleyen yakın arkadaşı Zeliha Çetik, "Bugün İstanbul’da emekçi bir anne, tırnaklarıyla emek vererek, mücadele ederek çocuğuna bakmak isteyen, yaşam mücadelesi veren bir anne, kocası tarafından katledildi. Çok üzgünüz. Acımız çok büyük. Ayşe bir sene, hatta daha fazla zamandır kocasından sürekli tehditler alıyordu. Kocasından kaçıyordu. Aynı evde yaşamıyorlardı gibi bir şey. Dönem dönem barışıp, dönem dönem uzaklaşıyordu. Çaresiz ve yalnızdı. Emin değilim ama şüphelerimiz kocasının ‘madde’ kullandığı yönündeydi Ayşe’nin anlatımlarıyla. Normal olmayan davranışlarından bahsediyordu. Sürekli şiddet uyguluyordu. Ayşe sürekli dayak yiyen bir kadındı. Hiçbir sosyal hayatı olmayan bir anneydi. 5 yaşında bir kızı var. Acımı nasıl anlatabilirim bilemiyorum. Kendisini 10 yıldan beri tanıyorum.

Birlikte çalıştık, birlikte emek verdik, aynı sofrada yemek yedik. Kocasından ayrıldığı için aynı bölgede oturuyorduk. Bir dönem de aynı iş yerinde birlikte çalıştık. Sürekli telefonlarını kapalı tutmak durumunda kalıyordu. En son 6 ay önce kendisiyle telefonla görüştüm. Bugün internetten aldığım haberler doğrultusunda ‘İsim benzerliği olabilir. Belki Ayşe değildir’ diye araştırma sonucunda arkadaşımın olduğunu öğrendim. Cenaze Şanlıurfa’ya gidecek. Ayşe’nin ailesi gelecek, cenazeyi alıp Şanlıurfa’ya gidecekler. Kadınlar ölmesin. Kadınlar, anneler yaşamalı. Hiçbir kadın katledilmeyi hak etmiyor, şiddeti hak etmiyor. Daha kaç tane kadın ölecek? Ayşe’nin tek mücadelesi kocasının alkol kullanmasına karşıydı. ‘Alkolü bırak, ben seninle barışırım’ diyordu. Ayşe çalışıp maaş kartını bile görmeyen bir kadındı, eşinin elindeydi. Ekonomik güvencesi elinde değildi” dedi.