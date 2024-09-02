Eşinden habersiz kredi çeken yandı! Yargıtay'dan emsal karar

02 Eylül 2024 10:08 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 10:24

Adana'da yaşayan Gülenay L. ve Kutay L. karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Gülenay L., eşinin evlilik sırasında kendisinden habersiz kredi çekerek borçlandığını ve bu borçlardan bilgisi olmadığını söyledi. Eşini evlilikte kusurlu bulduğunu ifade eden Gülenay L., manevi tazminat talebinde bulundu.

Ancak Adana Bölge Adliyesi 2. Hukuk Dairesi, Gülenay L.'nin bu talebi reddetti. Bunun üzerine kadın, boşanma davasını Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de içtihatlara giren bir karar verdi.

Kararda; Türk Medeni Kanunu'na göre, boşanmaya neden olan olaylar nedeniyle kişilik hakkı ihlal edilen tarafın, kusurlu olandan manevi tazminat talep edebileceği belirtildi.

KOCA TAMAMEN KUSURLU

Eşinden habersiz kredi çekip borçlanan ve bu yüzden hakkında icra takibi başlatılan kocanın tamamen kusurlu olduğuna dikkat çekildi.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR: MANEVİ TAZMİNAT ÖDEYECEK!

Kocanın bu davranışlarının kadının kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığına hükmedilerek, erkeğin manevi tazminat ödemesi gerektiğine karar verildi. Dava dosyası, verilen kararın uygulanması için bozularak Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi'ne gönderildi.