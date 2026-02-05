Eşine az rastlanıyor olay! Fıkralara konu olur: Kurtarmaya gelen de battı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir arazide yeni aldığı aracıyla deneme sürüşü yapan sürücü, balçığa saplandı. Haber verilmesi üzerine aracı kurtarmaya gelen 4 tonluk iş makinesi de kurtarma çalışması sırasında çamura gömüldü.

2 aracın mahsur kalması üzerine sırasıyla bölgeye 14 ve 22 tonluk iki iş makinesi daha yönlendirildi. Zeminin yumuşak olması nedeniyle yardıma gelen iş makinelerinin de bataklığa saplanması üzerine kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

4 ARAÇ 6 GÜNDE KURTARILABİLDİ

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri ve çevredeki hafriyat firmalarının desteğiyle bölgeye yüksek tonajlı ekskavatörler sevk edildi. Yaklaşık 6 gün süren ve 300 ila 490 tonluk dev iş makinelerinin kullanıldığı operasyon sonucunda, mahsur kalan arazi aracı ve 3 iş makinesi bulundukları yerden çıkarıldı.

"6 GÜNDÜR BURADAYIZ, ÇOK UĞRAŞTIK"

Bölgede 6 gündür kurtarma çalışmasına katılan operatör Bayram Ali Çalışır, ihlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Cip sahibi aracını yeni almış, denemeye gelmiş ve batırmış. Peşine gelen operatör arkadaşımızı 'buralar sağlam' diyerek yönlendirmişler, ilk kepçe öyle batmış. Ardından gelen 14 tonluk ve bizim büyük kepçemiz de 'şurası sağlamdır' denilen yerlerde kuyuya denk gelerek battı. Yaklaşık 6 gündür buradayız. Çok uğraştık, belediyeler ve SASKİ çok yardımcı oldu. Hafriyatçı arkadaşlar yemek, çay getirerek destek oldu. Zor oldu ama hepsini çıkardık" ifadelerini kullandı.