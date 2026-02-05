Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Eşine az rastlanıyor olay! Fıkralara konu olur: Kurtarmaya gelen de battı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir sürücü arazi aracı ile çamura saplandı. Yaşanan bu olaydan sonra bölgede eşine az rastlanır bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Yardıma giden 4, 14 ve 22 tonluk 3 kepçe de çamura saplandı. Çok sayıda iş makinesinin de seferber olduğu kurtarma çalışması 6 gün sürdü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eşine az rastlanıyor olay! Fıkralara konu olur: Kurtarmaya gelen de battı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 11:33

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir arazide yeni aldığı aracıyla deneme sürüşü yapan sürücü, balçığa saplandı. Haber verilmesi üzerine aracı kurtarmaya gelen 4 tonluk iş makinesi de kurtarma çalışması sırasında çamura gömüldü.

Eşine az rastlanıyor olay! Fıkralara konu olur: Kurtarmaya gelen de battı

2 aracın mahsur kalması üzerine sırasıyla bölgeye 14 ve 22 tonluk iki iş makinesi daha yönlendirildi. Zeminin yumuşak olması nedeniyle yardıma gelen iş makinelerinin de bataklığa saplanması üzerine kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Eşine az rastlanıyor olay! Fıkralara konu olur: Kurtarmaya gelen de battı

4 ARAÇ 6 GÜNDE KURTARILABİLDİ

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri ve çevredeki hafriyat firmalarının desteğiyle bölgeye yüksek tonajlı ekskavatörler sevk edildi. Yaklaşık 6 gün süren ve 300 ila 490 tonluk dev iş makinelerinin kullanıldığı operasyon sonucunda, mahsur kalan arazi aracı ve 3 iş makinesi bulundukları yerden çıkarıldı.

Eşine az rastlanıyor olay! Fıkralara konu olur: Kurtarmaya gelen de battı

"6 GÜNDÜR BURADAYIZ, ÇOK UĞRAŞTIK"

Bölgede 6 gündür kurtarma çalışmasına katılan operatör Bayram Ali Çalışır, ihlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Cip sahibi aracını yeni almış, denemeye gelmiş ve batırmış. Peşine gelen operatör arkadaşımızı 'buralar sağlam' diyerek yönlendirmişler, ilk kepçe öyle batmış. Ardından gelen 14 tonluk ve bizim büyük kepçemiz de 'şurası sağlamdır' denilen yerlerde kuyuya denk gelerek battı. Yaklaşık 6 gündür buradayız. Çok uğraştık, belediyeler ve SASKİ çok yardımcı oldu. Hafriyatçı arkadaşlar yemek, çay getirerek destek oldu. Zor oldu ama hepsini çıkardık" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kaza sonrası panikle kendilerini dışarı attılar! Karaman'daki olay kameralarda
Burdur'da feci kaza! Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı!
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.