Eşine vermek istediği böbrek başkasına takıldı! Hayatları altüst oldu!

20 Eylül 2024 13:06 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 13:14

Adana'da yaşayan böbrek hastası Feyyaz Sevimli, eşinden kendisine takılacak böbreğin başkasına nakledildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat olan Sevimli takılan böbreğin de bir süre sonra rejeksiyona uğrayıp sadece yüzde 7 çalıştığını öğrenince hayatı altüst oldu. İşte detaylar...

Adana​'da yaşayan böbrek hastası 3 çocuk babası 65 yaşındaki Feyyaz Sevimli'nin 2021 yılında böbreği tamamen çalışmamaya başladı. Kuyumculuk yapan Sevimli, diyalize bağlanırken Ankara'da bir doktorun tavsiyesi üzerine İstanbul'daki özel bir hastaneye başvurdu. Prof. Dr. M.T.'nin ve Prof. Dr. M.S.'nin Feyyaz Sevimli ve eşi Sonay Sevimli'ye yaptığı tetkikler sonucu genç kadının böbreğinin eşine uygun çıktığı tespit edildi.

ÇAPRAZ NAKİLE ZORLANDILAR İDDİASI

Ancak bu sırada iddiaya göre, hastanedeki doktorlardan O.S., çiftin yanına giderek, ‘Sizin çocuğunuz var. Bu nakil olursa Feyyaz beyin spermleri biter, Sonay hanımda bir daha anne olamaz. Karı-kocanın böbrek nakli uygun değil. Bu böbrek atar, iyi çalışmaz. Sizi çapraz nakil yapalım' dedi. Şüpheye düşen Sonay Sevimli, yine de eşinin sağlığı için bu durumu kabul etti.

BÖBREK BAŞKA BİRİNE TAKILDI İDDİASI

Gerekli onayların verilmesinin ardından Feyyaz Sevimli'ye M.G.'nin böbreği, Sonay Sevimli'nin böbreği ise başka bir böbrek hastası olan M.G.'nin eşi G.G.'ye takıldı. Ameliyatın ardından taburcu olan Feyyaz Sevimli, aynı yıl Haziran ayında böbrek hastalığı şikayetlerinin devam etmesi üzerine Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde Sevimli'nin nakil olan böbreğinin rejeksiyona (böbrek reddi) uğradığı ve yüzde 7 çalıştığı söylendi.

YENİDEN NAKİL OLDU

Feyyaz Sevimli, bu sonuçlar üzerine İstanbul'daki özel hastaneye tekrardan başvurduğunu ancak doktorların böyle bir durumun mümkün olmayacağını söyleyerek konuyu kapattığını öne sürdü. Tekrardan Adana'ya gelen Sevimli, hastane ve doktorlar hakkında şikayetçi olurken Antalya'daki özel bir hastanede 2022 yılında yeniden böbrek nakli oldu ve sağlığına kavuştu.

DOKTORLAR HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Şikayet üzerine Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı. Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz Haziran ayında konuyla ilgili ön incelemeye tamamladı ve raporunda; “Feyyaz Sevimli'nin eşinin böbreği uygun olmasına rağmen doktor O.S. tarafından daha uyumlu denilerek çapraz nakil önerilmiştir. 09.12.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Organ Hizmetleri Yönetmeliği incelendiğinde çapraz naklin hangi şartlarda ve kimlere yapılacağı komisyon kararı gerektirmektedir. Feyyaz Sevimli'ye yapılan nakilde eşininkinden daha uyumlu bir böbrek nakledilmiş olsa da öncelikle nakile uygun eşin böbreği kullanılması gerekirdi. Çapraz nakil komisyon kararına tabi tutulmalıydı” denildi. Ayrıca raporda 3 doktor hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi.

Aynı raporda ifadesine başvurulan Prof. Dr. M.T.'nin, “Böbrek naklinde rejeksiyon riski hasta ile de bilimsel veriler ışığında paylaşılmış hastanın onayı da alınarak çapraz nakil tercih edilmiştir” dediği, diğer doktorlarında benzer ifadeler verdiği öne sürüldü.

Bu karar üzerine aile avukatları aracılığıyla hastane ve doktor hakkında şikayetçi oldu.

EVRAKLARI BİZDEN KAÇIRDILAR

Yaşadıklarını anlatan Feyyaz Sevimli "Ameliyatlar sırasında işinden olduğunu ve binlerce lira parasını harcadığını belirten Sevimli, “Eşimin sağlam böbreğini alıp, bana ölü takmışlar. İstanbul'a gittik görüşmeye ve bize evrakları göstermediler. Sana takılan böbrek eşinin böbreğinden daha iyi dediler. Biz kabul etmedik evraklara bakmak istedik ama resmen bizden evrakları kaçırdılar. Biz daha da şüphelendik. Şuan soruşturmaya izin verildi. Ben kuyumculuk yapıyordum. Evimi, arabamı ve yazlığımı kaybettim. Biran önce gerekenin yapılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

"BÖBREĞİMİ SATTILAR MI BİLMİYORUM"

Sonay Sevimli ise eşine vermek istediği böbreğini başkasına verdiği için üzgün olduğunu anlatarak, “Ben eşime böbreğimi vermek istiyordum. Benim böbreğim şimdi hiç tanımadığım birinde. Böbreğimi sattılar mı ne yaptılar bilmiyorum. Ben eşime gönüllü böbrek vermek için gittim. Çapraz ameliyata zorladılar bizi. Benim böbreğimin kimde olduğunu bilmiyorum. Eşime de çalışmayan böbrek takıldı. Maddi manevi çok zorluklar atlattık. Hakkımızın aranmasını çok istiyorum ve devletime güveniyorum. Bende böbreğimden oldum. Şuan da tek böbrekliyim” diye konuştu.