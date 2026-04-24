Eşini öldürüp 2 çocuğuyla kaçtı! Cani koca 20 km'lik takiple yakalandı

Mersin’in Anamur ilçesinde eşi ile tartışan cani koca eşini öldürdükten sonra iki çocuğunu alarak kaçtı. Kadının katil zanlısı kocası Antalya'da 20 kilometrelik kovalamacayla yakalandı.

Mersin’in Anamur ilçesinde E.Ç. ile eşi Cangül Çakıroğlu arasında çıkan tartışma cinayete dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ç. eline geçirdiği bıçak ile karısının vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Genç kadın aldığı bıçak darbeleri ile hayatını kaybederken, E.Ç. birisi 9, diğeri 2 yaşındaki iki çocuğunu da alarak araç ile olay yerinden kaçtı.

KGYS KAMERALARINA TAKILDI

Polis ekipleri katıl zanlısı kocanın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemede E.Ç.'nin olay sonrası kaçtığı 33 ANJ 679 plakalı araç bugün öğlen saatlerinde Aksu ilçe girişinde PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kameralarına takıldı.

Aracın KGYS kameralarından takibine başlanırken bölgeye devriye ekiplerinin yanı sıra Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Şüpheli şahsın gidebileceği istikametlerde gerekli önlemleri alırken KGYS kameralarından aracın son olarak Kuzey Çevreyolu istikametine geçtiği belirlendi.

20 KİLOMETRELİK TAKİP SONUCU YAKALANDI

Gelen bilgiler doğrultusunda aracın kaçış güzergahında tedbir alan Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri 33 ANJ 679 plakalı aracı Kuzey Çevreyolu Başköy yol ayrımında önünü keserek durdurdu. Yaklaşık 20 kilometrelik takip sonucu durdurulan araçtaki cinayet olayının şüphelisi E.Ç. gözaltına alınırken, gözyaşına boğulan 2 küçük çocuk polis ekiplerince sakinleştirildi. Polis otosuna bindirilen E.Ç. ve 2 çocuğu işlemleri için Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Araç da detaylı inceleme için emniyet otoparkına çekildi.

