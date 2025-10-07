Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri sonrası tutuklandı

Kategoriler
İstanbul
AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla soruşturma başlatılan Kocabıyık, emniyetteki işlemlerinin ardından SEGBİS aracılığıyla İstanbul'daki savcıya ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. İfade işlemlerinin ardından Kocabıyık, Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.