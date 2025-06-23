Eski AK Partili vekil İsmail Bilen evinde ölü bulundu

Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen'in Ankara'daki evinde ölü bulunduğu bildirildi. 63 yaşında hayatını kaybeden Bilen'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
AK Parti'de 22., 23., 26. ve 27. TBMM Yasama Yürütme dönemlerinde Manisa Milletvekilliği yapan 63 yaşındaki İsmail Bilen, Ankara'daki evinde ölü olarak bulundu. 63 yaşındaki Bilen'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
AK Parti'yi hüzne boğan olayın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Önceki dönem Manisa Milletvekilimiz, değerli hemşehrimiz İsmail Bilen'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve AK Parti camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin"
https://x.com/Yenisehirlioglu/status/1937135587774939636