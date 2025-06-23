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 | Bengül Arıca

RTÜK’ten Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına lisans uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalı için lisans başvurusunda bulunulmadığı gerekçesiyle uyarıda bulundu. RTÜK, Fatih Altaylı'ya 72 saat süre verdi.

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RTÜK’ten Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına lisans uyarısı
KAYNAK:
Bengül Arıca
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 15:45
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 15:54

Gazeteci Fatih Altaylı, “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Altaylı'nın tutuklanmasından kısa bir süre sonra RTÜK'ten resmi bir ihtar yayımladı. RTÜK, kanalın internet ortamında yayın lisansı olmadan yayın yaptığı gerekçesiyle kanal için 72 saat süre verdi.

RTÜK’ten Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına lisans uyarısı

Yapılan açıklamada, "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 10’uncu maddesi" kapsamında, internetten yayın yapan platformların lisans başvurusu yapması gerektiği vurgulandı. RTÜK, başvuru dilekçesi ve taahhütnamenin yanı sıra üç aylık lisans ücretinin peşin ödenmesi halinde yayınların üç ay daha sürdürülebileceğini belirtti. Ayrıca, lisans işlemlerinin tamamlanmaması durumunda, ek üç aylık süre için de aynı şartların geçerli olacağı ifade edildi.

RTÜK’ten Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına lisans uyarısı

RTÜK, Altaylı'nın kanalına gönderdiği ihtarda, gerekli başvuruların yapılmaması veya yayınların 72 saat içinde durdurulmaması halinde, Sulh Ceza Hakimliği'nden içeriğin çıkarılması ya da erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağını bildirdi. Ayrıca, ilgili kanun maddeleri gereğince başka işlemlerin de uygulanabileceği kaydedildi.

RTÜK’ten Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına lisans uyarısı

Açıklamanın sonunda, bu duyurunun RTÜK'ün 27 Mart 2025 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda yayımlandığı belirtildi. RTÜK’ün bu adımı, Altaylı’nın tutuklanmasının ardından medya ve yayıncılık alanında yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini gösteriyor.

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