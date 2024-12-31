Eski Bakan Nahit Menteşe hayatını kaybetti
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
31 Aralık 2024 10:52 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 10:59
Eski Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Eski Bakan ve Aydın Milletvekili Nahit Menteşe, 92 yaşında hayatını kaybetti. TBMM'de Aydın’ı 6 dönem temsil eden, İçişleri, Milli Eğitim, Enerji, Ulaştırma, Gümrük, Turizm Bakanı ve 32. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Nahit Menteşe, tedavi gördüğü hastaneye yaşam mücadelesini kaybetti.
PERŞEMBE GÜNÜ DEFNEDİLECEK
Menteşe’nin cenazesi, 02 Ocak 2025 Perşembe günü TBMM'nde yapılacak tören sonrasında Bilkent Köprü kavşağındaki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Devlet Büyükleri Mezarlığına defnedileceği ifade edildi.
Kaynak: tgrthaber.com