DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti! Açıklama bekleniyor

29 Aralık 2024 09:31 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 09:45

DEM parti heyeti dün İmralı'ya gitti. DEM'li vekil Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan adada teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Görüşmenin içeriğine ilişkin ise bugün açıklama yapılması bekleniyor.

DEM Parti geçtiğimiz günlerde İmralı​'ya heyet göndermek için Adalet Bakanlığı'na başvurmuştu. Bakanlık bu talebe olumlu cevap verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "DEM'lilerin görüşme talebine olumlu cevap verdik. Hava şartlarına göre yarın ya da pazar günü İmralı'ya gidecekler" denilmişti. O kritik ziyaret dün gerçekleşti.

ABDULLAH ÖCALAN İLE BİR ARAYA GELDİLER

Heyette DEM Parti​ Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan​ vardı. Önder ve Buldan'ın İstanbul'dan helikopterle adaya gitti. İkili burada terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir araya geldi.

DEM PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

DEM Parti'den dün görüşme sonrası yapılan açıklamada, "Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’den oluşan heyetimiz bugün İmralı’da Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Bu görüşme sona ermiş ve heyetimiz geri dönmüştür. Bu görüşmenin içeriği hakkındaki bilgileri ve değerlendirmeleri heyetimiz ilerleyen saatlerde basın ve kamuoyuyla paylaşacaktır" ifadeleri kullanıldı.

GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA BEKLENİYOR...

DEM Partili vekillerin dün İmralı ziyaretinin ardından görüşmeye ilişkin detaylar merak ediliyor. DEM Parti'nin görüşmenin içeriğine ilişkin detayları ise bugün açıklaması bekleniyor...