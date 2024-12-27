Son dakika | DEM Parti ile Abdullah Öcalan görüşmesine onay çıktı! İmralı'ya gidecek iki isim belli oldu

27 Aralık 2024 19:35 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 19:43

Son dakika haberi: Adalet Bakanlığı, DEM Parti’nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptığı başvuruya cevap verdi. Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti heyetinin yarın ya da pazar günü İmralı'ya gideceği açıklandı.

Son dakika haberine göre, DEM Parti Basın Ofisi Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan​'ın hava şartlarına bağlı olarak yarın ya da pazar günü İmralı​'ya gideceği ve PKK​ elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme yağacağı belirtildi. Haberin ayrıntıları geliyor...