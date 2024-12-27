Tgrt Haber
Haberler>Politika>Son dakika | DEM Parti ile Abdullah Öcalan görüşmesine onay çıktı! İmralı'ya gidecek iki isim belli oldu

Son dakika | DEM Parti ile Abdullah Öcalan görüşmesine onay çıktı! İmralı'ya gidecek iki isim belli oldu

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
27 Aralık 2024 19:35 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 19:43
Son dakika | DEM Parti ile Abdullah Öcalan görüşmesine onay çıktı! İmralı&#039;ya gidecek iki isim belli oldu

Son dakika haberi: Adalet Bakanlığı, DEM Parti’nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptığı başvuruya cevap verdi. Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti heyetinin yarın ya da pazar günü İmralı'ya gideceği açıklandı.

Son dakika haberine göre, DEM Parti Basın Ofisi Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan​'ın hava şartlarına bağlı olarak yarın ya da pazar günü İmralı​'ya gideceği ve PKK​ elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme yağacağı belirtildi.

Haberin ayrıntıları geliyor... 

 

Kaynak: tgrthaber.com
pervin buldanimralıabdullah öcalanpkk

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...