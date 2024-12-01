Müsavat Dervişoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Abdullah Öcalan çağrısı! "Gücün yetiyorsa..."

01 Aralık 2024 15:51 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 16:20

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyı hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Dervişoğlu, "Gücün yetiyorsa Recep Tayyip Erdoğan senin yetkin var Abdullah Öcalan'ı istediğin zaman affedebilirsin" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına destek! Bir eli sandıkta bir silahta siyaset olmaz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına destek! Bir eli sandıkta bir silahta siyaset olmaz

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu​, İstanbul 3. Bölge teşkilat üyeleriyle düzenlenen kahvaltı programında buluştu. Dervişoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli​'nin eli kanlı terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısıyla ilgili konuştu. Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi.

"Gücün yetiyorsa Recep Tayyip Erdoğan​ senin yetkin var Abdullah Öcalan'ı istediğin zaman affedebilirsin" diye Dervişoğlu, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir genel affa asla geçit vermeyeceklerinin altını çizdi.

"BU TEZGAHA DÜŞMEYECEĞİZ"

Dervişoğlu konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Çünkü bu affa geçit vermek demek; Türkiye’nin başına büyük belalar ölen Fethullah Gülen Terör Örgütü yüzünden ve o terör örgütüne bağlılıkları yüzünden hapishanelerde olan FETÖ’cüleri de dışarıya çıkaracak, Türkiye’nin başına bela olmuş uyuşturucu kaçakçılarını da dışarı çıkaracak. Türkiye'nin ırzına, namusuna göz dikmiş çetelerin yöneticileri ve üyelerini de dışarıya çıkaracak. Eğer bu af planı şayet kuvveden fiile düşünceden eyleme dönüşecek olur ise; Sinan Ateş’in katilleri de, onların ayaktaşları da serbest bırakılacak. Bu tezgâha düşmeyeceğiz. Bu planın yaşama geçirilmesine asla ve kata müsaade etmeyeceğiz"