Müsavat Dervişoğlu, Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan çağrısına tepki gösterdi! "Bu yolun sonunda..."

27 Kasım 2024 10:44 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 12:16

Son dakika haberi: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya değinen Dervişoğlu, "Bu yol doğru değil. Bu yolun sonunda daha fazla yoksulluk, zulüm ve acı vardır" dedi.

Ahmet Türk Devlet Bahçeli'ye açık kapı bıraktı: Öyle bir talebimiz yok ama ileride görüşebiliriz

Ahmet Türk Devlet Bahçeli'ye açık kapı bıraktı: Öyle bir talebimiz yok ama ileride görüşebiliriz

İYİ Parti​ Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu​ partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya değindi. Uyarıda da bulunan Dervişoğlu, "Bu yol çıkmaz sokak. Organize kötülüğün bizi götüreceği başka yer de yok. Durun efendiler bu cadde çıkmaz sokak" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİ KURULTAY'I DÜZENLEYECEĞİZ"

7 Aralık’ta Emekli Kurultay’ı düzenleyeceklerini aktaran Dervişoğlu, "Emekliliklerin sıkıntılarını ele alacağız. Genel olarak şiddeti ülkemiz için en hayati konuların başında görüyoruz" dedi.

"HER SIKIŞTIKLARINDA DİNDEN, İMANDAN DEM VURUYORLAR"

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele gününde valilik tarafından alınan kararlara değinen Dervişoğlu, "Valiliğin yolları kapamaları da bunun tezahürüdür. He sıkıştıklarında dinden, imandan dem vuruyorlar. Bahsedilen iman sizin bahsettiğiniz iman mıdır bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

"GENCECİK FİDANLARIN GELECEĞİN KARARTMAYIN"

Teğmenlerin kılıçlı yemini sonrası disipline sevk edilmeleriyle ilgili de konuşan Dervişoğlu, "Türk silahlı kuvvetlerinin itibarını bozmakla itham ediliyorlar. Gerekçe disiplini bozmakmış. Ne zaman bozmuşlar o düzeni? Milli Savunma Bakanlığı’nın itibarını sarmışlar. Gencecik teğmenler üzerinden toplumsal infial yaratacak çatışmaya girmenin ne anlamı var? Gencecik fidanların geleceğin karartmayın. O teğmenler, ihraç edilecek değil sahiplenecek gençlerimizdir" dedi.

BAHÇELİ'NİN ÖCALAN'A YAPTIĞI ÇAĞRI

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyla ilgili konuşan Dervişoğlu, "Sözünün sonuna kadar arkasındaymış. Sayın Erdoğan Bahçeli’nin arkasında mı değil mi bunu merak ediyoruz. Bir açıklama bekliyor, milletin yüreğine su serpmesini temenni ediyorum. Siyasetin görevi bu açmazı çözmektir. Türk siyaseti hiç olmadığı kadar sorumsuzluk duygusunu yansıtır hale geldi" dedi.

"BU YOLUN SONUNDA YOKSULLUK, ZULÜM VE ACI VARDIR"

Dervişoğlu konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bu yol doğru değil. Bu yolun sonunda daha fazla yoksulluk, zulüm ve acı vardır. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak, durun ey kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak. Bu yol çıkmaz sokak. Organize kötülüğün bizi götüreceği başka yer de yok. Durun efendiler bu cadde çıkmaz sokak"