Müsavat Dervişoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Meral Akşener' cevabı

24 Kasım 2024 11:28 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 11:36

Eski Kemal Kılıçdaroğlu, 'cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla yargılandığı davada isim vermeden Meral Akşener hakkında kullandığı 'işbirlikçi çıktı' sözleri oldukça dikkat çekmişti. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nın Akşener hakkındaki söylemine cevap gecikmedi.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu​, Cumhurbaşkanı Erdoğan​'a 'hakaret' iddiasıyla yargılandığı davada; savunması sırasında isim vermeden Meral Akşener​'e "İşbirlikçi çıktı" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından İYİ Parti​ lideri Müsavat Dervişoğlu​'ndan cevap gecikmedi.

"HİÇ YERİNDE BİR UYGULAMA DEĞİLDİR"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyunun dikkatini çeken önemli açıklamalarda bulunduğunu aktaran Dervişoğlu, "Bana sorarsanız demokrasi tarihimizde önemli yeri olan partilerin Genel Başkanlarının söylemleri nedeniyle ve siyasi rakiplerinin şikayetlerine bağlı olarak yargılanmaları hiç yerinde bir uygulama değildir. Yargılanmasına neden olan iddialarla ilgili açıklamaları elbette ki kendi takdirleridir" ifadelerini kullandı.

"AKŞENER'İ DOĞRUDAN HEDEF ALAN AÇIKLAMALARINI ŞİDDETLE KINIYORUM"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun geride bıraktığı dönemlerle ilgili çok daha özenli konuşmasını beklediğini söyleyen Dervişoğlu, "İYİ Parti’nin bugünü ve yarınları nasıl bizimse dünü ve evveli de bizimdir. Toplumun önemli bir kesimini töhmet altında bırakan ve Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’i doğrudan hedef alan açıklamalarını şiddetle kınıyorum. Biz yaşadığımız süreçlerle ilgili olarak, kendimize ait değerlendirmeyi ve özeleştirileri yetkili organlarımızda yapar, yarınlara dair yol haritamızı da kendi irademizle belirleriz. Çok fazla şey söylemeye gerek yok" dedi.

"ESKİ DEFTERLERİ KARIŞTIRMANIN KİMSEYE FAYDASI YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha seçimi kazanmasına vesile olan bizzat Kılıçdaroğlu olduğunu belirten Dervişoğlu, "Ayrıca biz CHP’ye uzaydan aday teklif etmedik ya da pazarlık içinde bir aday önermedik. Eski defterleri karıştırmanın kimseye bir fayda sağlamayacağını hatırlatmak isterim" diye konuştu.

"İNSAN BİRAZ DA SUÇU VE SORUMLULUĞU KENDİSİNDE ARAMALIDIR"

Dervişoğlu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ve yine hatırlatmak isterim ki evinizde kavga varken komşu eviyle kavga etmek size bir yarar getirmez. Kongre kaybedilir, sorumlusu başkası. Seçim kaybedilir sorumlusu yine bir başkası. Böyle bir değerlendirme vicdani değildir. İnsan biraz da suçu ve sorumluluğu kendisinde aramalıdır. Söylenecek çok fazla söz var ama dünün de bir hatırası var. O nedenle son söz olarak diyorum ki: 'Başkasını itham, kendini müdafaa değildir' Sayın Kılıçdaroğlu!"