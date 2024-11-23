Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim öğretim siyaset üstüdür

23 Kasım 2024 19:15 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 19:35

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Öğretmenler Günü ve Atama programında konuşuyor. Erdoğan, öğretmen atamalarının hayırlı olmasını temenni ederek, önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Öğretmen hikmetin de taşıyıcısıdır" dedi...

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ Öğretmenler Günü ve Atama​ programında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Öğretmenler Günü'nüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum. Vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmet yad ediyorum. Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ı şehit Necmettin Yılmaz'ı rahmetle anıyorum. Bugün aynı zaman bir başka sevinci de birlikte yaşıyoruz. 20 bin öğretmen adayımızın atama heyecanına şahitlik edeceğiz. Genç öğretmenlerimiz, bilgileriyle Anadolu'nun dört bir yanında ışık saçıp evlatlarımızı geleceğe hazırlayacaklardır. Bu ulvi görevin kendilerine ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

"ÇAĞIN İHTİYAÇLARINI GÖZETİYORUZ"

Eğitim evlatlarımıza kimlik süreci aşılama dönemidir. Biz fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirme derdindeyiz. Bu ideale ulaşmak yalnızca diploma ile değil şahsiyet inşa eden bir anlayışla mümkündür. Akademik başarı önemlidir ama bunlar sağlam bir şahsiyet üzerinde yükselince gerçek değerini bulacaktır. Bizler bu modelle yalnızca bilgiye ulaşan değil bilgiyi hikmet ile birleştiren nesiller yetiştirmeyi arzu ile ümit ediyoruz. Çağın ihtiyaçlarını gözeten bilimsel bir eğitim yaklaşımını hayata geçiriyoruz.

Eğitim sistemimiz hem bilimsel değerlere oturttuk hem de toplumumuzun değerleri ile harmanlandık. Ses bayrağımız olan güzel Türkçemizin korunması da maarif modelimizin yapı taşlarında biriydi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizi sabote etmek için halen devredeler. Bu zihniyetin evlatlarımızın ufkunu karartmasına müsaade edemeyiz.

"EĞİTİMİ SİYASET ÜSTÜDÜR"

Eğitim sistemimiz hem bilimsel değerlere oturttuk hem de toplumumuzun değerleri ile harmanlandık. Ses bayrağımız olan güzel Türkçemizin korunması da maarif modelimizin yapı taşlarında biriydi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizi sabote etmek için halen devredeler. Bu zihniyetin evlatlarımızın ufkunu karartmasına müsaade edemeyiz. Biz eğitim öğretim meselesini siyaset üstü tutmaya özen gösteriyoruz. Bundan sonra da bu çizgimizi koruyacağız.

2002'de Türkiye'yi yönetme sorumluluğu devraldığımızda eğitimi ilk sıraya koyduk. 367 bin derslik sayısı toplam 735 bine çıktı. Nereden nereye... Son 20 yılda 80 yılda yapılandan daha fazla derslik inşa ettik. Hükumetlerimiz döneminde 800 bin öğretmen ataması yaptık. Eğitime ayrılan bütçe yüksek öğretim de dahil 1 trilyon 60 milyar liraya ulaştı."

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