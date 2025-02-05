Eski belediye başkanının kahreden ölümü! Kar yağışını izlerken pencereden düştü
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
05 Şubat 2025 16:23 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 16:32
Aksaray'da evinin penceresinden kar yağışını izlerken pencereden düşen 84 yaşındaki eski belediye başkanı Sabri Pamuk hayatını kaybetti.
Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde yaşayan alzheimer hastası eski belediye başkanı Sabri Pamuk ikinci kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Pamuk'un kar yağışını izlerken dengesini kaybettiği öğrenildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda ağır yaralanan Pamuk ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sabri Pamuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı