Kar yağışı yurdu esir aldı! Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi

05 Şubat 2025 15:13 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 15:33

Türkiye genelinde yoğun kar yağışı birçok ili teslim aldı. İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde etkisini arttıran yağışlar nedeniyle bazı il ve ilçelerde kar tatili yapıldı. Öte yandan deprem bölgesindeki illerimizde ise felaketin yıldönümü nedeniyle eğitime ara verildi. İşte tatil edilen il ve ilçeler..

Türkiye, Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Yurdun tamamında hava sıcaklıkları aniden düştü, yoğun kar yağışı başladı. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yoğun kar yağışı giderek şiddetlendi. Etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Öte yandan deprem bölgesinde illerimizde ise felaketin yıldönümü nedeniyle eğitime ara verildi. İşte tatil edilen il ve ilçeler..

KONYA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, gün içinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak Hadim ve Güneysınır ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitim gören öğrenciler için bugün eğitim öğretime ara verildi."

KAHRAMANMARAŞ'TA 6 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kahramanmaraş Valiliği, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ikinci yıldönümünde yoğun trafik ve anma programları nedeniyle il genelindeki okulların 6 Şubat'ta tatil edildiğini açıkladı.

MALATYA'DA 6 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Malatya'da 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremin 2. yıl dönümünde düzenlenecek anma programları ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

HATAY'DA 6 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Hatay’da 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremin 2. yıl dönümünde düzenlenecek anma programları ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi

NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Nevşehir il genelinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Ulaşımda oluşabilecek olası risklere karşı tedbir amacıyla il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiği kaydedilen açıklamada, "Köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için eğitim öğretime 5 Şubat 2025 Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.