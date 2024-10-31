Eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Televizyon programına katılan adam evinin bahçesinde ölü bulundu

31 Ekim 2024 06:46 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 06:47

Erzincan'da yaşayan Ayhan Sarıkaya isimli şahıs, evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü. Sarıkaya, eski eşinin kardeşiyle evlenmesi üzerine bir televizyon programına katılmıştı.

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Erzincan merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Soğukoluk köyünde dün korkunç bir olay meydana geldi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Ayhan Sarıkaya’nın evinin bahçesinde hareketsiz şekilde yattığını gören komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Köye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri tarafından Sarıkaya’nın bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Sarıkaya’nın cenazesi otopsi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÇOCUKLARINI ARAMAK İÇİN PROGRAMA KATILMIŞTI

Öte yandan Ayhan Sarıkaya eski eşi çocuklarını göstermediği gerekçesi ile geçen yıl bir TV programına katılmıştı. Kardeşiyle evlenen eski eş canlı yayına bağlanarak, Ayhan Sarıkaya ile görücü usulü evlendiğini sürekli şiddet gördüğünü sonrasında hapse girip çıktığını ve çocuklarıyla ilgilenmediğini ileri sürmüştü.

Sarıkaya'ya son kez şans verdiğini ama kabul etmediğini anlatan kadın, kayınbiraderiyle isteyerek evlendiğini çocuklarına babalık yaptığını söylemişti.