Eski eşi tarafından korkunç şekilde katledildi! Genç kadının paylaşımları yürek yaktı: 'Bergen benim hayatımı görse...'

01 Temmuz 2024 10:14 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 10:24

Geçtiğimiz aylarda Elazığ'da boşandığı eşi Yüsra Binnaz Çimtay'ı arayan E.E.K. çocuğu bırakmak istediğini söyledi. Çimtay'ın binanın önüne geldiğini gören cani adam, genç kadını 13 yerinden bıçakladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Çimtay, Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tedavi gördüğü hastanede böbreği, dalağı ve bağırsağının bir bölümü alınan Çimtay, bir hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Çimtay, dün akşam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

PAYLAŞIMLARI HERKESİ DUYGULANDIRDI

Çimtay, sosyal medya hesabından belirli tarihlerde paylaştığı gönderilerden, ''Yaşama sevincimi kaybettim”, ''Allah'ım sabır ver bana”, ''Kötü yaşamak korkusuyla hiç yaşamamak'', Bize ne oldu bütün insanlar hepimize soruyorum, bize ne oldu” ve "Bergen benim hayatımı görse bence o benim filmime gelir" ifadelerinin yer aldığı paylaşımlar kaldı.