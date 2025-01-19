Eski eşi, üzerine benzin döküp yakmıştı! Pınar Zorlu yaşam savaşını kaybetti

19 Ocak 2025 17:22 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 17:23

Antalya’da Pınar Zorlu, eski eşi Gürhan Ü. tarafından sokak ortasında üzerine benzin dökülüp ateşe verilmişti. Dehşete düşüren olayın ardından hastaneye aldırılan Pınar Zorlu, 20 günlük yaşama savaşını kaybetti.

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 31 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen olayda, eşinden boşanan 36 yaşındaki Pınar Zorlu, işyerine giderken motosikletiyle arkasından gelen eski eşi Gürhan Ü. (43) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından genç kadın yürümeye devam ettiği sırada eski eşi, Pınar Zorlu'yu bir binanın arka tarafında sıkıştırdı. Burada eski eşinin üzerine benzin döken Gürhan Ü., yanında taşıdığı çakmakla genç kadını ateşe verdi.

Alevler içinde kalan ve yardım çığlıkları atan genç kadına çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, genç kadını yakındaki özel bir hastaneye sevk etti.

CANİ KOCA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Vahşetin ardından kısa sürede yakalanan Gürhan Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde boşandıktan sonra eski eşinin tavırlarının değiştiğini ve çocuğunu kendisine göstermediğini iddia eden Gürhan Ü., "Sabah çalıştığı iş yerinin oraya konuşmak için gittim. Yolda bir akaryakıt istasyonundan benzin aldım. Bu planı daha önce düşünmüştüm. Tartışma çıkınca benzini döküp eylemi gerçekleştirdim" dedi.

PINAR ZORLU 20 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Vücudunun yüzde 60'ı üçüncü derece yanıklarla kaplanan ve sağlık durumu durumu kritik Pınar Zorlu’nun tedavisi Antalya Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde yaşam mücadelesinde devam ederken genç kadından kötü haber geldi. 20 Gündür yaşam mücadelesi veren genç kadının bugün öğlen saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

KAN DONDURAN İFADELER: YOK EDECEĞİM SİZİ

Pınar Zorlu'nun bir süredir tehdit altında yaşadığını söyleyen ablası Halime Levent, "'Bir dahaki sefere KADES'e basacak fırsatın olmayacak' dedi. Çocuğun yanında da 'yok edeceğim sizi, yok olup gideceğiz' şeklinde konuşuyordu" demişti. Öte yandan, Pınar Zorlu'nun cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.