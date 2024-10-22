Eski eşinden kaçan kadın sokak ortasında öldürüldü: Kaçış anı kamerada

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

22 Ekim 2024 19:34 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 19:50

Diyarbakır'da eski eşi tarafından tehdit edilen kadın sokak ortasında öldürüldü. Kendisini takip eden eski eşinden kaçarken kaldırımda vuruldu. Kadının son anları kamera kaydına yansıdı.