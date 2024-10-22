Eski eşinden kaçan kadın sokak ortasında öldürüldü: Kaçış anı kamerada
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Ekim 2024 19:34 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 19:50
Diyarbakır'da eski eşi tarafından tehdit edilen kadın sokak ortasında öldürüldü. Kendisini takip eden eski eşinden kaçarken kaldırımda vuruldu. Kadının son anları kamera kaydına yansıdı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Evin Demirtaş eski eşi tarafından vurularak öldürüldü. Huzurevleri Mahallesi 9. Sokak’ta talihsiz kadının kaçarken vurulduğu anlar kayıtlara geçti.
Eski eş A.Ş. kadına binanın girişinde kurşun yağdırdı. Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi ancak genç kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Demirtaş’ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yanda, Demirtaş’ın eski eşinin silahlı saldırısından kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı