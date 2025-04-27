Eski eşine dehşeti yaşattı! Çocuklarını da yanına alıp iş yeri bastı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yine dehşete düşüren bir olay yaşandı. Geçtiğimiz Çarşamba günü bir güzellik merkezinde yaşanan olayda; kıskançlık krizi yaşayan bir adam, çocuklarını da yanına alarak iki yıl önce boşandığı eski eşinin çalıştığı yere gitti.

ÇOCUKLAR KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

İçeri girmeyi başaramayınca yerdeki yangın tüpünü kullanarak kapıyı kırmaya çalışan şahın, o halleri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İki çocuk da korku dolu anlar yaşarken olayın ardından kadın, adamdan şikayetçi oldu.

"İKİ YILDIR PEŞİMİ BIRAKMIYOR"

Kadın yaşadığı dehşeti ise şu sözlerle anlattı:

"İşimde çalışırken, iki yıl önce boşandığım eski eşim kapıma dayandı. Kapıyı açmadığım için yangın tüpüyle kapıya vurmaya başladı. İçeride biriyle olduğumu düşünüp beni öldürmekle tehdit etti. Üstelik bunları iki kızımın gözleri önünde yaptı. Şikayetçi oldum ama sadece 30 günlük uzaklaştırma kararı çıktı. Adam hâlâ dışarıda, rahatça dolaşıyor. İki yıldır beni sürekli takip ediyor, iş yerimin çevresinde dolaşıyor. Taciz mesajları ve aramaları hiç bitmedi. İki yıldır peşimi bırakmıyor"