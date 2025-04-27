Eski eşine dehşeti yaşattı! Çocuklarını da yanına alıp iş yeri bastı

İstanbul Esenyurt'ta kıskançlık krizi geçiren bir şahıs, 2 yıl önce boşandığı eşinin çalıştığı iş yerinin kapısına dayandı. İçeri giremeyen zanlı, çocuklarının gözü önünde yangın tüpüyle kapıyı kırmaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yine dehşete düşüren bir olay yaşandı. Geçtiğimiz Çarşamba günü bir güzellik merkezinde yaşanan olayda; kıskançlık krizi yaşayan bir adam, çocuklarını da yanına alarak iki yıl önce boşandığı eski eşinin çalıştığı yere gitti.
İçeri girmeyi başaramayınca yerdeki yangın tüpünü kullanarak kapıyı kırmaya çalışan şahın, o halleri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İki çocuk da korku dolu anlar yaşarken olayın ardından kadın, adamdan şikayetçi oldu.
Kadın yaşadığı dehşeti ise şu sözlerle anlattı:
"İşimde çalışırken, iki yıl önce boşandığım eski eşim kapıma dayandı. Kapıyı açmadığım için yangın tüpüyle kapıya vurmaya başladı. İçeride biriyle olduğumu düşünüp beni öldürmekle tehdit etti. Üstelik bunları iki kızımın gözleri önünde yaptı. Şikayetçi oldum ama sadece 30 günlük uzaklaştırma kararı çıktı. Adam hâlâ dışarıda, rahatça dolaşıyor. İki yıldır beni sürekli takip ediyor, iş yerimin çevresinde dolaşıyor. Taciz mesajları ve aramaları hiç bitmedi. İki yıldır peşimi bırakmıyor"