Eski eşini sokak ortasında öldüresiye dövdü, çocuklar annelerine siper oldu
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kadın, sosyal ortasında feci şekilde darbedildi. Dehşet anlarına şahit olan çocuklar annelerine siper oldu. Eski kocanın "Senin hakkın ölüm", "Öleceksin" tehditleri kameraya yansıdı.
Adapazarı ilçesinde meydana gelen olayda, 36 yaşındaki A.T., sokak ortasında eski eşi T.C.T. ile tartışmaya başladı. Büyüyen kavgada A.T. eski eşini darbetmeye başladı.
"SENİN HAKKIN ÖLÜM"
Vatandaşların güçlükle ayırdığı kavgada A.T. boşandığı eşine, "Senin hakkın ölüm", "Öleceksin" tehditleri ederken çocuklar ise annelerine darp edilmesin diye kendisine adeta siper oldu. T.C.T'nin ihbarı üzerine saldırgan eski koca polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden A.T. ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilecek.
ÇOCUKLAR ANNELERİNE SİPER OLDU
Boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde darp eden saldırganın tehdit ve darp ettiği anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırgan koca A.T'nin boşandığı eşini sokak ortasında darp etmesi, çocukların annelerine siper olması, vatandaşların kavgayı engellemeye çalışması yer alıyor.