Eski eşini sokak ortasında öldüresiye dövdü, çocuklar annelerine siper oldu

22 Temmuz 2024 10:56 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 11:10

Adapazarı ilçesinde meydana gelen olayda, 36 yaşındaki A.T., sokak ortasında eski eşi T.C.T. ile tartışmaya başladı. Büyüyen kavgada A.T. eski eşini darbetmeye başladı.

"SENİN HAKKIN ÖLÜM"

Vatandaşların güçlükle ayırdığı kavgada A.T. boşandığı eşine, "Senin hakkın ölüm", "Öleceksin" tehditleri ederken çocuklar ise annelerine darp edilmesin diye kendisine adeta siper oldu. T.C.T'nin ihbarı üzerine saldırgan eski koca polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden A.T. ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilecek.

ÇOCUKLAR ANNELERİNE SİPER OLDU

Boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde darp eden saldırganın tehdit ve darp ettiği anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırgan koca A.T'nin boşandığı eşini sokak ortasında darp etmesi, çocukların annelerine siper olması, vatandaşların kavgayı engellemeye çalışması yer alıyor.