Eski HDP Milletvekili Ferhat Encü'den Türkiye-Hollanda maçı sonrası skandal paylaşım!

07 Temmuz 2024 10:52 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 11:45

EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaşan A Milli takımımız 2-1'lik mağlubiyetle turnuvadan elendi. Türkiye 35. dakikada Samet Akaydın'ın golüyle öne geçse de, Hollanda 70. dakikada Stefan De Vrij'in, 76. dakikada Cody Gakpo'nun golüyle galibiyeti yakaladı.

YİNE AYNI PAYLAŞIMI YAPTI

Büyük üzüntünün yaşandığı yenilgiden sonra siyasilerin de sosyal medya paylaşımları peş peşe geldi. En dikkat çeken paylaşımlardan biri de Eski HDP Milletvekili Ferhat Encü'nün X platformundan yaptığı paylaşım oldu.

Daha önce Portekiz'e 3-0 mağlup olmamızın ardından "Biji Portekiz" Encü, bu kez yine aynı paylaşımı yaptı.

HDP 26. Dönem Şırnak Milletvekili Ferhat Encu, Hollanda yenilgisi sonrası "Biji Hollanda" yazdı.