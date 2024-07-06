Marmaray makinisti sefere maç arası verdi, durakta yolcularla izledi

06 Temmuz 2024 23:25 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 23:44

Tüm Türkiye tek yürek Hollanda ile karşılaşan A Millilerimizin çeyrek final maçına kilitlendi. Yurdun pek çok yerine kurulan dev ekranlardan biri de Bakırköy'e yerleştirildi.

Karşılaşmanın oynandığı anlarda Bakırköy’de kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarları gören makinist, Marmaray’ı durdurarak taraftara eşlik etti. Bir süre taraftarlarla birlikte maçı izleyen makinist daha sonra vatandaşlara korna çalarak seferine devam etti. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.