Eski koca katliamı! Eski eşinin kocasını ve araya giren başka bir kadını bıçaklayarak öldürdü

01 May 2024 06:42 - Güncelleme : 01 May 2024 07:28

Çiftin misafirliğe gittiği Ramazan B. (50) ve Şerife B. (52), sesleri duyarak sokağa çıktı ve tarafları ayırmak için araya girdi. Bu sırada bıçaklı saldırıda bulunan Murat Ç, Fatih S. ile diğer çifti yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Fatih S.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Diğer çift ise yapılan müdahalenin ardından ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şerife B., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan Ramazan B. ise daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan Murat Ç. kısa süre sonra gözaltına alındı. İfadesine başvurulmak üzere emniyete getirilen Emine Sungurlu'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Şüphelinin akşam saatlerinde de Sungurlu çifti ile tartışma yaşadığı, çiftin şikayeti üzerine gözaltına alındığı ve ifade işlemleri sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi.